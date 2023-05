Roccalumera, scoperto lavoratore in nero in cantiere edile: denuncia e sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno condotto controlli in quel di Roccalumera. Sono emerse carenze.

È stato controllato un cantiere edile nel messinese. I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno condotto una verifica in quel di Roccalumera. Sono emerse carenze nella formazione dei dipendenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’omissione delle visite mediche obbligatorie per il personale. È venuta alla luce pure la presenza di un lavoratore non regolarizzato. Dunque il responsabile del cantiere è stato denunciato. È scattata, inoltre, una sanzione per un totale di oltre 20mila euro. I militari continueranno a operare per prevenire gravi violazioni che ledono i diritti dei lavoratori e mettono a rischio la sicurezza.