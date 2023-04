Roma, guida turistica precipita dal belvedere del Gianicolo: volo di oltre 6 metri

Paura a Roma, dove una guida turistica è precipitata dal belvedere del Gianicolo. La donna, di 61 anni, era intenta in una spiegazione con una classe di studenti, quando, dopo essersi avvicinata al muretto del belvedere, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per oltre sei metri. E’ ancora da chiarire se sia ceduto o meno un sostegno a cui la donna si era appoggiata. La 61enne, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo, è in prognosi riservata.