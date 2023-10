Romina Carrisi incinta: “Ho paura, ma sono molto felice”

La figlia di Al Bano e Romina Power ha svelato la data presunta del parto: "Dovrebbe nascere il 14 gennaio"

Romina Carrisi annuncia ufficialmente a Verissimo che presto diventerà mamma. “Sono incinta di cinque mesi e mezzo”, afferma la figlia di Al Bano e Romina Power. E svela la data presunta del parto: “Dovrebbe nascere il 14 gennaio”.

La scoperta in Croazia

Romina Carrisi ha scoperto di essere incinta mentre si trovava dalla sorella Cristel in Croazia. “Ho fatto il test di gravidanza ed era in croato. Quindi sono uscita dal bagno urlando in croato che ero incinta”. Romina è legata a Stefano Rastelli da un anno e mezzo: “Abbiamo iniziato a convivere quasi da subito”. La Carrisi, 36 anni, condivide la gioia della prima gravidanza: “Lo volevamo entrambi”, ma non nasconde le paure: “Non sono pronta, anche se ho aspettato tanti anni. Ho paura, ma sono molto felice. So che posso contare sulla mia famiglia che mi starà vicino”.