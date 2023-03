Rosalia Messina Denaro, oggi l’interrogatorio al Pagliarelli: cosa dirà al Gip?

Rosalia Messina, Denaro, sorella e "fedelissima" del boss di Castelvetrano, apparirà oggi davanti al Gip al carcere Pagliarelli.

Rosalia Messina Denaro, sorella dell’ex superlatitante catturato lo scorso 16 gennaio, verrà ascoltata oggi in occasione dell’interrogatorio di garanzia che avverrà davanti al giudice delle indagini preliminari all’interno del carcere Pagliarelli di Palermo.

La donna è finita in manette venerdì scorso con l’accusa di associazione mafiosa. Rosalia Messina Denaro sarà assistita dall’avvocato Daniele Bernardone e non dalla figlia Lorenza Guttadauro che, attualmente, ricopre il ruolo di legale di fiducia del boss.

Rosalia Messina Denaro, le accuse alla donna

Secondo l’accusa, la sorella del boss avrebbe gestito la cassa di famiglia e sarebbe rimasta fedele al fratello durante il lungo periodo di latitanza. La stessa, inoltre, si sarebbe occupata della gestione di numerosi pizzini.

Secondo il pubblico ministero, l’arrestata – se rimasta in libertà – avrebbe potuto assumere il ruolo di nuova “mente strategica” di Cosa nostra, sostituendo in tutto e per tutto il fratello al fine di commettere nuovi delitti di natura economica.

Da comprendere, adesso, se la donna parlerà dinnanzi al magistrato o se preferirà fare “scena muta” così come fece Andrea Bonafede, prestanome Matteo Messina Denaro, in occasione della sua prima apparizione davanti ai giudici.