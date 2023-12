Rottamazione-quater, il Fisco “chiama”: ultime ore per i pagamenti, ecco come fare

Ultima chiamata per coloro che devono provvedere ai pagamenti per la Rottamazione-quater. Ecco come fare per mettersi in regola.

Ultime ore per approfittare della definizione agevolata per la Rottamazione-quater. Scade infatti oggi, martedì 5 dicembre, la proroga della seconda rata concessa per il pagamento delle cartelle.

Com’è noto, il 30 novembre 2023 era in scadenza questa opportunità per provvedere al versamento, ma chi non ha potuto effettuare il pagamento in quella data ha avuto a disposizione una mini-finestra aggiuntiva di cinque giorni fino al 5 dicembre 2023.

In caso di mancato pagamento della seconda rata delle cartelle, verranno a decadere i benefici della definizione agevolata che sono stati concessi con la Manovra 2023.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Rottamazione-quater, come pagare

Sono numerosi i procedimenti per poter pagare le cartelle. Ecco quali:

Online attraverso i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;

attraverso i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA; Attraverso la domiciliazione bancaria , quindi addebito diretto sul conto corrente, attivando la funzionalità dall’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

, quindi addebito diretto sul conto corrente, attivando la funzionalità dall’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Con i moduli di pagamento allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” si può pagare la somma dovuta in banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.

allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” si può pagare la somma dovuta in banche, Poste, ricevitorie, tabaccai. Previo appuntamento, tramite gli sportelli dell’Agenzia.

Rottamazione-quater, le date del 2024

Per quanto concerne il 2024, le rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Per maggiori conferme su pace fiscale e Rottamazione-quater 2024 bisognerà attendere la nuova Legge di Bilancio.