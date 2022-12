Ruba urna cineraria ma se ne pente e la restituisce

Il ladro, quando si è accorto che si trattava di un'urna cineraria, ha deciso di abbandonarla davanti a una chiesa

Ruba un’urna cineraria ma se ne accorge solo più tardi e, pentito, la riporta davanti a una chiesa in modo da farla restituire ai familiari. E’ successo a Varcaturo, località del comune di Giugliano in Campania in provincia di Napoli.

Oggetto del furto l’urna di legno contenenti le ceneri di un uomo morto nel 2017. L’urna è stata sottratta durante il trasloco dei familiari, quando il ladro ha notato il reliquiario scambiandolo evidentemente per un oggetto di valore, un vaso antico o una teca contenente gioielli, e l’ha portato via.

Quando però si è accorto che si trattava di un’urna cineraria ha deciso di abbandonare il reliquiario davanti a una chiesa. Una donna ha notato la teca e ha avvertito il parroco e poi i Carabinieri della stazione di Varcaturo, che hanno rintracciato i familiari e hanno restituito loro le ceneri.