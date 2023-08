Rubano monopattino mentre beve alla fontana, insegue il ladro ma viene aggredito

Il 32enne ha inseguito a piedi l'uomo fino a raggiungere un piazzale, dopodiché tra i due è nata una colluttazione

Questa mattina, intorno alle 5.45, la polizia è intervenuta per una rapina in piazzale Monte Titano, a Milano: la vittima è un 32enne che ha riferito agli agenti di essere sceso dal suo monopattino elettrico dal valore di 1.500 euro per bere da una fontana, quando ha visto uno sconosciuto salire sul suo monopattino e scappare a bordo del mezzo.

L’inseguimento a piedi

Il 32enne ha inseguito a piedi l’uomo fino a raggiungere piazzale Monte Titano, dopodiché tra i due è nata una colluttazione. Successivamente è intervenuta anche una terza persona, ignota, la quale, stando alle parole della vittima, dapprima sembrava volesse aiutare il 32enne, poi lo ha colpito con una bottiglia di birra dietro alla nuca. La vittima è stata trasportata in codice giallo al Policlinico, mentre gli altri due si sono dati alla fuga.