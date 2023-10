Rubava dal libretto dei risparmi degli anziani: confiscati oltre 170 mila euro

Una donna è stata condannata a 3 anni e 6 mesi di reclusione per aver rubato oltre 170 mila euro a diversi anziani

Una ex dipendente di una società di servizi postali e raccolta risparmio è stata condannata a 3 anni e 6 mesi di reclusione dal Tribunale di Busto Arsizio per appropriazione indebita di denaro accumulato nei libretti di risparmio da diversi pensionati del Saronnese (Varese).

La guardia di finanza di Varese ha quindi dato esecuzione a un provvedimento di confisca per un valore addirittura pari a 177mila euro.

Il modus operandi per compiere i furti: vittime erano gli anziani

Le indagini hanno ricostruito le operazioni illecite commesse dalla donna che, in quanto “specialista commerciale finanziaria”, poteva agire sui libretti di risparmio/conti corrente intestati ai clienti del proprio ufficio.

Le vittime, come detto, sono per lo più persone anziane, vedove e comunque soggetti non in grado di gestire in completa autonomia il proprio portafoglio finanziario, nei cui confronti la dipendente riusciva a creare un rapporto di fiducia talmente radicato da essere considerata dalle parti lese stesse come una persona di assoluta affidabilità e da consentirle, in alcuni casi, di poter frequentare le loro case.

La donna utilizzava il denaro rubato per vivere nel lusso

Il denaro prelevato veniva in parte utilizzato per condurre uno stile di vita ben al di sopra delle proprie possibilità: i soldi venivano trasferiti su conti riconducibili alla donna o ai suoi famigliari. L’impiegata aveva, inoltre, attivato alcune polizze con il solo fine di raggiungere gli obiettivi commerciali aziendali e ottenere conseguentemente un premio di produttività maggiore.