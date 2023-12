Rubò due pacchetti di caramelle al supermercato: rinviato a processo dopo un anno di indagini

Un uomo di 50 anni dovrà comparire a processo in Tribunale dopo aver rubato due pacchetti di caramelle nel luglio del 2022

Un 50enne di Treviso è stato rinviato a giudizio per aver rubato nel luglio 2022, in un supermercato, due pacchetti di caramelle del valore di 5,06 euro. Quella che già a una prima lettura sembra una vicenda assurda, è in realtà molto più complessa.

Si tratta infatti di uno dei cosiddetti reati bagattellieri, ossia quei reati considerati minori, di poco conto, che però intasano procure già in forte affanno, come quella di Treviso, afflitta da una carenza di personale pari a oltre il 30%.

L’appello dei dipendenti della Procura al ministro Nordio

La situazione è seria a tal punto che i dipendenti avevano lanciato un appello al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, affinché procedesse con un “piano straordinario di assunzioni, che tenga conto del reale fabbisogno di personale in una realtà così importante, sotto il profilo sociale ed economico, come Treviso”.