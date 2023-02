Ruby ter, assolti Berlusconi e tutti gli altri imputati

I giudici hanno assolto Silvio Berlusconi, Karima el Marough, la giovane marocchina più conosciuta come Ruby, e altre 27 persone

Si è chiuso con l’assoluzione di tutti i 29 imputati il processo cosiddetto “Ruby ter”. I giudici della settima sezione penale di Milano hanno assolto Silvio Berlusconi, Karima el Marough, la giovane marocchina più conosciuta come Ruby, e altre 27 persone: le cosiddette olgettine e altri ospiti delle serate di Arcore, tra cui la senatrice Maria Rosaria Rossi e il presidente di Medusa Carlo Rossella.

Accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza

Erano tutti accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza ma secondo il Tribunale “il fatto non sussiste”. Per Barbara Guerra è anche stata pronunciata una sentenza di “non luogo a procedere” per prescrizione del reato di calunnia.