Sabato 3 e domenica 4 giugno , l’iniziativa Appuntamento in Giardino

La manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei

L’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia propone a tutti i giardini italiani l’adesione all’iniziativa Appuntamento in Giardino in programma sabato 3 e domenica 4 giugno 2023, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei.

La presentazione dell’edizione 2023 sarà visibile in diretta streaming dalla Sala Spadolini del MiC (Via del Collegio Romano 27, Roma) martedì 30 maggio dalle ore 11.00 alla presenza del Presidente APGI Ludovico Ortona, del Segretario Generale MiC Mario Turetta e dei rappresentanti dei maggiori giardini aderenti all’iniziativa. Modera l’incontro il Coordinatore APGI Giuseppe La Mastra.

Tutte le informazioni e i giardini aderenti sono consultabili sul sito https://www.apgi.it/appuntamento-in-giardino/