VIDEO | Aeroporti di Catania e Comiso in “stato di salute eccellente”: SAC presenta “Summer 2024”

Passeggeri in crescita, nuovi interventi per migliorare lo stato del trasporto aeroportuale della Sicilia orientale e previsioni ottimiste: la presentazione del programma estivo per i due scali.

Passeggeri in crescita, previsioni a doppia e tripla cifra e nuovi importanti interventi per aumentare le performance sia di Catania che di Comiso. La presentazione della Summer 2024, la stagione estiva del voltato che parte a fine marzo e arriva fino a ottobre, ieri mattina, è stata occasione per l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, per fare il punto sui numeri registrati dai due scali e, in generale, sullo stato di salute del sistema aeroportuale della Sicilia orientale, definito ottimo.

“Lo stato di salute è eccellente, per quel che riguarda il settore dei trasporti di tutta la Sicilia, e non soltanto di quella orientale – sottolinea Torrisi – e più in generale del turismo che fa ancora da fortissimo richiamo per la nostra terra”.

Sac, la presentazione di Summer 2024: tanto ottimismo

Come d’altronde evidenziano i numeri già dalle prossime festività pasquali, quando saranno oltre 200mila i passeggeri in arrivo a Catania e 1513 movimenti: dati previsionali che rappresentano una crescita di quasi il 4% in termini di viaggiatori e movimenti.

Previsioni più che confermate per la stagione estiva, che vede Catania aumentare passeggeri e movimenti di oltre l’8% e Comiso raggiungere un aumento del 46% del comparto nazionale e addirittura del 186% di quello internazionale. Una crescita, quella dello scalo ragusano, agevolata anche dal progetto per l’area cargo e le opere infrastrutturali viarie necessarie per supportare l’aumento di traffico. Il bando pubblicato da Sac scadrà il 19 aprile.

“Comiso sarà anche cargo – sottolinea Torrisi -. Grazie al presidente Schifani per le risorse che metterà a disposizione, potremo procedere a realizzare quest’area contestualmente finanziare altre opere che permetteranno il transito di un maggior numero di passeggeri.

Le novità della stagione estiva

Nel dettaglio, la Summer 2024 presentata dalla Sac prevede da e per l’aeroporto di Catania 98 destinazioni, delle quali 73 internazionali e 25 nazionali; la novità più importante è la tratta per Dublino, che sarà operata da Air Lingus. Previsto anche un incremento delle rotazioni da parte di Ryanair che ha aggiunto un altro aeromobile alla base catanese e nuove rotte.

Per Comiso, saranno 16 le destinazioni, 10 domestiche e 6 internazionali e 9 le compagnie aeree operative. Per quanto riguarda le previsioni: per il comparto nazionale si stima una crescita del 46,82% rispetto all’estate 2023 e, per quello internazionale, addirittura un aumento del 186%. Complessivamente, nel 2024 nello scalo-ragusano i movimenti aumenteranno del 55%.

“I dati positivi, anche e soprattutto del comparto internazionale, ottenuti negli scorsi mesi e previsti anche per le imminenti festività pasquali e per tutta la stagione Summer, testimoniano il ruolo strategico della nostra rete aeroportuale per la Sicilia – commenta la presidente della Sac, Giovanna Candura. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto fino a ora – conclude – e consapevoli del ruolo fondamentale che i nostri scali svolgono”.