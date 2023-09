Salario minimo, raccolta firme M5s a Sant’Agata Militello e Acquedolci

MESSINA – Anche il MoVimento 5 Stelle di Sant’Agata Militello e di Acquedolci stanno partecipando alla raccolta firme lanciata in tutta Italia per sostenere la proposta di legge che introduce nel nostro Paese il salario minimo legale. una delle battaglie storiche del M5S,

Dalle 10.00 alle 13.00 di sabato 23 settembre a Sant’Agata in Piazza Rossini e nel pomeriggio dalle 18.00 alle 20.30 ad Acquedolci, in Piazza Giovanni Paolo II, saranno presenti i banchetti dove sarà possibile raccogliere le firme ed avere tutte le informazioni necessarie su questa misura.

è importante ricordare che il salario minimo legale, che esiste già in 22 Paesi europei su 27, rappresenta una delle battaglie più rappresentative del M5S e, se approvato rafforzerebbe la contrattazione collettiva: in particolare, secondo l’Istat, farebbe aumentare di 804 euro in media le retribuzioni di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori.

Parteciperanno anche parlamentari del M5S, i rappresentanti territoriali e gli attivisti.