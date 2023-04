Dl migranti, ore di dibattito. Salvini: “Oltre 40mila persone in pasto a illegalità e mangiatoie”

Salvini, Mattarella e non solo: mentre si discutono gli emendamenti al Dl migranti, gli sbarchi sono il tema più "caldo" della politica nazionale.

Il leader della Lega, nonché ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini torna a parlare di un argomento particolarmente “caldo” in Italia: la gestione dei migranti e dei flussi migratori.

Ecco il suo ultimo tweet e gli aggiornamenti sulla gestione delle criticità che in questi giorni stanno interessando sia i soccorritori in mare sia le aree di accoglienza.

L’ultimo tweet di Salvini sui migranti

“Immigrazione, smontata l’ennesima bugia della sinistra, costretta a mentire pur di non ammettere la realtà dei fatti: dal 2020 ad oggi, meno del 6% dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in lavoro, regalando oltre 40mila persone all’illegalità e alle mangiatoie“. Queste sono le parole che si leggono nell’ultimo post di Matteo Salvini su Twitter.

Immigrazione, smontata l’ennesima bugia della sinistra, costretta a mentire pur di non ammettere la realtà dei fatti: dal 2020 ad oggi, meno del 6% dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in lavoro, regalando oltre 40mila persone all’illegalità e alle mangiatoie. pic.twitter.com/H7uZaAKOVD — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 17, 2023

Il dibattito “infuocato” della politica…

Non è solo Matteo Salvini a parlare di migranti in queste ore. Tutto il mondo della politica, specialmente dopo l’approvazione dello stato d’emergenza semestrale per l’Italia pochi giorni fa, è attento allo sviluppo della questione immigrazione.

Sulla vicenda si è espresso, parlando a Tgcom24, anche il presidente della Regione Renato Schifani. “L’emergenza esiste, la viviamo in Sicilia già da un mese, da quando siamo stati ‘sommersi’ da migliaia di sbarchi. Migliaia di persone hanno invaso l’hotspot di Lampedusa che può accogliere solo alcune centinaia di migranti. La Regione ha fatto la sua parte e ha dato una mano, abbiamo fatto in modo di far arrivare coperte, scarpe, viveri in collaborazione con il ministero dell’Interno”.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiede un intervento immediato dell’Ue, perché “nessuno Stato può affrontare il problema da solo”. In particolare, il capo dello Stato chiede un intervento in Africa, soprattutto per la gestione della difficile situazione del Sudan e dell’assalto del gruppo Wagner.

…E i soccorsi in mare

In mare la situazione è sempre più difficile, soprattutto al largo delle coste siciliane. Oltre 600 persone sono state soccorse solo ieri e hanno raggiunto o stanno raggiungendo in queste ore le città di Catania e Augusta per le fasi di accoglienza.

E nel frattempo, Alarm Phone segnala su Twitter altre 60 vite a rischio. Si tratta di un gruppo di migranti a bordo di due barchini in difficoltà in acque Sar maltesi. Un dramma che si ripete quotidianamente e che preoccupa sempre di più sia i soccorritori che le autorità.

🆘 30 people in distress in #Malta Search and Rescue zone! Alarm Phone was alerted to a wooden boat in distress. We have alerted the Italian and Maltese authorities and demand no delays in rescuing the group! pic.twitter.com/cAAcMdymlu — Alarm Phone (@alarm_phone) April 16, 2023

Il dibattito sul Dl migranti

Mentre Salvini e il resto della politica si esprimono sulla questione immigrazione, sono in corso in Commissione Affari Costituzionale del Senato i voti sugli emendamenti e i sub-emendamenti al Dl migranti.

Da parte del Pd, Italia Viva e Avs si ripetono interventi di critica alle misure previste dal Governo Meloni. Il testo definitivo è atteso in aula per il 18 aprile.