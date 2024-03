Samsung lavora con noi, numerose posizioni aperte: ecco come candidarsi

Diverse le opportunità che possono trasformarsi in grandi occasioni per chi vuole fare carriera nel mondo della tecnologia

Samsung, leader globale nel settore della tecnologia, offre un’ampia varietà di ruoli in molteplici settori, dalla progettazione di prodotti all’ingegneria, dal marketing alla vendita. Nella sezione “Lavora con noi” presente sul sito ufficiale è possibile trovare numerose offerte di lavoro a disposizione, che possono potenzialmente trasformarsi in grandi opportunità per i giovani

Samsung, assunzioni e Profili ricercati

Tenendo conto che le posizioni lavorative presenti sul sito ufficiale della Samsung sono in costante aggiornamento e potrebbero dunque essere soggette a variazioni, di solito le posizioni lavorative più ricercate dall’azienda sono le seguenti:

Ingegneria e Sviluppo di Prodotti: Samsung ha bisogno di ingegneri in varie discipline, tra cui ingegneria elettronica, informatica, meccanica, chimica, tra le altre. Questi ruoli possono essere coinvolti nello sviluppo di nuovi prodotti o nella manutenzione e l’ottimizzazione di prodotti esistenti.

Vendite e Marketing: I professionisti delle vendite e del marketing sono fondamentali per promuovere i prodotti e i servizi di Samsung ai clienti. Questi ruoli possono variare da posizioni sul campo a livello di vendite al dettaglio a ruoli strategici di marketing e branding.

Finanza e Contabilità: Come qualsiasi grande azienda, Samsung ha bisogno di esperti di finanza e contabilità per gestire la pianificazione finanziaria, l’analisi, la contabilità, la fiscalità e altre funzioni finanziarie.

Risorse Umane: I professionisti delle risorse umane giocano un ruolo chiave nella gestione del personale dell’azienda, inclusi reclutamento, formazione, gestione delle prestazioni, retribuzioni e benefici.

Tecnologia dell’Informazione: Samsung ha bisogno di esperti IT per supportare l’infrastruttura tecnologica dell’azienda, sviluppare applicazioni software, proteggere la sicurezza dei dati e molto altro.

Ricerca e Sviluppo (R&D): Samsung investe pesantemente nella ricerca e sviluppo per creare nuove tecnologie e prodotti. I ricercatori e gli sviluppatori di Samsung potrebbero lavorare su tutto, dalla prossima generazione di semiconduttori ai nuovi smartphone e televisori.

Supply Chain e Logistica: I professionisti della supply chain e della logistica gestiscono l’acquisizione di materiali, la produzione, la gestione degli inventari e la distribuzione dei prodotti Samsung.

Samsung, come candidarsi

Se stai cercando opportunità di lavoro presso Samsung, visita la pagina dedicata alle posizioni aperte sul sito “Lavora con noi” di Samsung. Qui troverai una lista aggiornata delle offerte di lavoro disponibili e potrai candidarti inviando il tuo curriculum vitae tramite il modulo online dedicato. Unisciti al Gruppo Samsung e sfrutta le fantastiche opportunità di carriera offerte dalla nostra azienda leader nel settore tecnologico.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI