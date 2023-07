San Benedetto è il santo del giorno dell’11 luglio: la regola benedettina e la preghiera

Ecco la storia e una preghiera da dedicare al santo del giorno dell'11 luglio, Benedetto da Norcia.

San Benedetto da Norcia è il santo del giorno dell’11 luglio: si tratta di uno dei santi più conosciuti e venerati della tradizione cattolica.

Ecco la storia e una preghiera da dedicare al santo.

San Benedetto da Norcia, santo del giorno dell’11 luglio

San Benedetto nacque a Norcia nel 480 da una famiglia nobile. Attratto dalla vita monastica, subì nel corso della sua vita un tentativo di avvelenamento e anche le crudeltà di alcuni monaci. Fondò un monastero a Montecassino, dove si dedicava principalmente a preghiera, lavoro e studio.

La Chiesa Cattolica lo ricorda ogni 11 luglio.

La regola benedettina

Benedetto salvò non solo le anime ma anche le opere degli antichi, che, grazie a lui ed ai suoi monaci, sono giunti fino a noi. La regola di San Benedetto – “Prega e lavora” (Ora et Labora) – è ancora celebre in tutto il mondo. Viene considerato il santo protettore degli agricoltori, degli agronomi, degli architetti, de chimici, dei ingegneri e degli speleologi.

La preghiera

Dal sito della Parrocchia di San Benedetto.

Preghiera a San Benedetto da Norcia

A te oggi rivolgiamo la nostra supplica ardente, glorioso san Benedetto, “messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà, araldo della religione di Cristo”, ed imploriamo la tua protezione sulle singole anime, sui monasteri che seguono la tua santa Regola, sull’Europa, sul mondo intero.

Insegnaci ancora il primato del culto divino, donaci di comprendere quanto sia grande e fecondo il dono della pace, aiuta tutti coloro che si sforzano di ricomporre l’unità spirituale dei vari popoli, spezzata da tanti eventi dolorosi, così che per la tua protezione ritorniamo tutti quanti ad essere fratelli in Cristo.

Amen.

Atto di affidamento

O santo Padre Benedetto,

aiuto di coloro che a te ricorrono: accoglimi sotto la tua protezione; difendimi da tutto ciò che insidia la mia vita; ottienimi la grazia del pentimento del cuore e della vera conversione per riparare le colpe commesse, lodare e glorificare Dio tutti i giorni della mia vita.

Uomo secondo il cuore di Dio, ricordati di me presso l’Altissimo perché, perdonati i miei peccati, mi renda stabile nel bene; non permetta che mi separi da Lui, mi accolga nel coro degli eletti, insieme a te e alla schiera dei santi che ti hanno seguito nell’eterna beatitudine.

Dio onnipotente ed eterno, per i meriti e l’esempio di san Benedetto, della sorella, la vergine Scolastica e di tutti i santi monaci rinnova in me il Tuo Santo Spirito; donami forza nel combattimento contro le seduzioni del maligno, pazienza nelle tribolazioni della vita, prudenza nei pericoli. Aumenta in me l’amore della castità, il desiderio della povertà, l’ardore nell’obbedienza, l’umile fedeltà nell’osservanza della vita cristiana. Confortato da Te e sostenuto dalla carità dei fratelli, possa servirTi gioiosamente e giungere vittorioso alla patria celeste insieme a tutti i santi. Per Cristo Nostro Signore. Amen.