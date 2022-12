San Cataldo, un aiuto alle vittime di violenza con i Carabinieri

Nella Tenenza di San Cataldo è stata inaugurata la Stanza tutta per sé, realizzata così come altre in provincia nell’ambito della collaborazione tra militari dell’Arma e Soroptimist Internazional

SAN CATALDO (CL) – Un ambiente protetto e accogliente dedicato alle donne vittime di violenza. È la “Stanza tutta per sé”, inaugurata nei giorni scorsi all’interno dei locali della Tenenza dei Carabinieri. L’intento è quello di rendere l’approccio con gli investigatori meno traumatico per le donne vittime di violenza, trasmettendo una sensazione di accoglienza alla persona per le sofferenze subite.

Una stanza realizzata d’intesa con il club Soroptimist di Caltanissetta nell’ambito di un progetto nazionale tra Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e Soroptimist International Italia. Presenti all’inaugurazione il prefetto Chiara Armenia, il presidente della Corte d’Appello Maria Grazia Vagliasindi, il procuratore generale Antonino Patti, il comandante provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta Vincenzo Pascale, il sindaco Gioacchino Comparato, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli, rappresentanti della Questura e del Soroptimist di Caltanissetta.

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, colonnello Vincenzo Pascale, nel corso dell’incontro ha ricordato l’impegno profuso giornalmente dalle donne e dagli uomini dell’Arma nel contrasto a ogni forma di violenza e in particolare alla violenza di genere, definita “inaccettabile” in quanto fondata sull’errata concezione di un rapporto impari tra uomo e donna.

“Una ‘Stanza tutta per sé’ – ha affermato il colonnello Pascale – si inquadra nel più ampio progetto della rete antiviolenza, che vede l’Arma in prima linea anche in provincia, con personale specializzato e formato all’Istituto superiore di Tecniche investigative per il sostegno delle donne vittime di violenza, in sinergia con tutte le Istituzioni”.

In provincia sono già presenti le stanze dedicate alle vittime di violenza nelle Stazioni dei Carabinieri di Caltanissetta, Gela, Niscemi e Mazzarino. A benedire i locali è stato don Giuseppe La Paglia, parroco della Chiesa di Sant’Alberto Magno. La cerimonia è stata preceduta da un incontro con alcune scuole di San Cataldo – organizzato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta in collaborazione con il club Soroptimist e Amministrazione comunale – sul tema “Uniti contro ogni forma di violenza” presso l’auditorium Saporito. Un’occasione per sensibilizzare i più giovani sulla tematica e fargli acquisire maggiore consapevolezza sulla rilevanza del fenomeno. In tale direzione è stato sottolineato come il coraggio, la libertà e la cultura siano i migliori antidoti per arginare con sempre maggiore efficacia atteggiamenti di violenza e di prevaricazione.