San Valentino, spesa media di 71 euro a persona: cena romantica soluzione più gettonata

Tanti gli italiani che festeggeranno San Valentino. Non si rinuncia alla cena romantica, gli omaggi floreali il regalo più richiesto.

Saranno poco più di 10 milioni gli italiani che celebreranno la giornata di San Valentino, la Festa degli Innamorati, in compagnia del proprio partner.

Secondo un sondaggio effettuato da SWG su un campione di mille italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, tra regali, cene romantiche e altri omaggi ogni persona spenderà circa 71 euro a persona. Si tratta di un costo che segna una netta ripresa rispetto agli anni precedenti.

San Valentino 2023, spesa in aumento rispetto al passato

Nel dettaglio, si segnala un consistente +35% rispetto al 2019, prima dello scoppio della pandemia da Covid. Complessivamente a festeggiare San Valentino nel 2023 sarà il 28% della popolazione maggiorenne, mentre lo scorso anno i dati parlavano del 24%.

C’è comunque un 14% che è ancora indeciso se celebrare la festa degli innamorati. Del 58% che non festeggia San Valentino, il 43% lo fa perché non è solito celebrare la ricorrenza, mentre il rimanente il 15% non partecipa perché è single.

San Valentino 2023, il 59% sceglie la cena romantica

Secondo i dati di SWG, il dato medio della spesa dei 71 euro nasconde diverse sfaccettature. Il 18% si manterrà al di sotto dei 30 euro di spesa, mentre il 34% spenderà una cifra compresa tra i 30 e i 50 euro.

Il 22% arriverà a spendere fino a 100 euro, mentre il 18% sceglierà regali dai 100 ai 200 euro. Tra gli innamorati la soluzione migliore resta sempre quella della cena romantica, scelta dal 59%. La maggior parte (62%) andrà al ristorante, mentre il 38% preparerà una cena a casa.

Tra gli omaggi, quello floreale rimane sempre quello più gettonato, ma saranno comunque considerati i prodotti di profumeria o l’acquisto di cioccolatini. Più basse, invece, scelte relative ai gioielli o a un accessorio di moda.