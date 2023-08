Sport e musica in spiaggia con Vertical Summer Tour

A San Vito Lo Capo nuova tappa dell’iniziativa il 18, 19 e 20 agosto

SAN VITO LO CAPO (TP) – Arriva in città il Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane. L’appuntamento è sulla spiaggia libera di Via Faro il 18, 19 e 20 agosto (domani, sabato e domenica).

Vertical è il frutto di una felice intuizione di Event’s Way, agenzia di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 14 edizioni invernali che, unite alla prima Urban, porta a 26 il numero finale. Anche quest’anno il Vertical Summer Tour sta portando e continuerà a portare divertimento, animazione, musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d’Italia.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie di 2.000 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione, con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro.

Il pomeriggio (15-19) mette quindi il turbo con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia tantissime attività adatte a ogni target e generazione: Beach Tennis, Beach Volley, Calciobalilla, Stand Up Paddle e molto altro ancora.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour ha proposto le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Fargetta, Rudy Zerbi, Chicco Giuliani, Shorty, I Vitiello’s, Andrea & Michele, Michele “Wad” Caporosso e altri. A San Vito Lo Capo Mario Fargetta sarà protagonista di un grandissimo DJ Set il 20 agosto dalle 19.

Mario “Get Far” Fargetta è lo storico DJ del programma cult-dance Deejay Time, in onda da quasi 40 anni su Radio Deejay e al momento on air il sabato alle 14. Mario è anche un produttore di successo, con tantissime hit all’attivo, come “Music”, “Music is Moving”, “Your Love”, “Midnight” che hanno raggiunto le vette delle più importanti club charts mondiali. Con il progetto Tamperer ft. Maya “Feel It” ha raggiunto il numero uno nella classifica di vendita del Regno Unito, numero uno in tutta Europa e numero quattro nella club chart Usa, vendendo più due milioni di copie. Altre hit sono state “Shining Star” (con Sagi Rei), “All I need”, “The radio” e “Free”. Nel 2006 è stato premiato con il Leone d’ Oro alla carriera per la musica e per la carriera radiofonica.

Vertical Tour vive anche su un’app che contiene tutte le informazioni aggiornate sul calendario e le attività in corso, con la possibilità di scattare foto per successiva condivisione e soprattutto rappresenta il punto di accesso privilegiato al grande concorso con i premi messi in palio ogni giorno dai partner.