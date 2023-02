Sanremo 2023, Fedez senza freni attacca il Governo e strappa la foto del viceministro in diretta

Fedez rappa contro il Governo e il Codacons dalla nave Costa Smeralda in diretta con il Festival di Sanremo

È stato un attacco diretto e frontale al Governo quello di Fedez, ospite in collegamento dalla nave Costa Smeralda durante la seconda serata del Festival di Sanremo.

Il rapper milanese, poco prima di esibirsi con il suo ultimo singolo “Problemi con tutti” (Giuda), ha portato sul palco un pezzo freestyle, co-prodotto con il collega Salmo, “rappando” senza peli sulla lingua contro diversi membri dell’attuale esecutivo e non solo.

“Purtroppo l’aborto è un diritto: sì, ma non l’ho detto io, ma un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti. Perché a pestarne di merde sono un esperto: ciao Codacons, guarda come mi diverto” la stilettata rifilata in rima sul tema dell’aborto alla ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, e agli acerrimi “nemici” del Codacons.

Ma non è finita qui.

Fedez strappa la foto del viceministro Galeazzo Bignami in diretta

L’artista milanese si è poi rivolto contro il viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, strappando in diretta una foto che ritrae il deputato di FdI vestito da nazista.

“Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler”.

Fedez ne ha anche per Berlusconi

Fedez, nel suo pezzo di denuncia, ne ha anche per il numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi, paragonato (negativamente) a Napoleone ed associato all’arresto di Matteo Messina Denaro.

“Scendo da un catamarano con la carta in mano, sono Napoleone con la sindrome del nano (e qui compare la faccia di Berlusconi ‘incollata’ su quella di Napoleone nell’iconica effige a cavallo, ndr). Decido io quando venire, bro, me lo preparo, come Matteo Messina Denaro“. Proprio nell’ultima strofa, appaiono le manette davanti allo stesso Berlusconi-Napoleone.

La malattia e il ringraziamento a Gianluca Vialli

Il rapper lombardo ha concluso la sua esibizione citando la propria malattia e ringraziando per il supporto il compianto Gianluca Vialli: “Vabbè sdrammatizziamo: ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tv e ho pianto.Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto è il ricordo di Gianluca che porto sul palco”.

Fedez ha modificato il testo senza averlo mostrato alla Rai

Il “pezzo” di denuncia portato durante il Festival di Sanremo da Fedez sta già facendo discutere, soprattutto dopo la rivelazione del cantante che ha ammesso al termine della propria perfomance di averlo modificato senza previa approvazione della Rai: “Il testo di questa canzone non era stato visionato dallo staff Rai e quindi voglio prendermi la piena responsabilità di quello che ho detto”.