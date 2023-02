Sanremo 2023, Festival si tinge di rosanero: Lega B e Palermo consegnano maglia a Colapesce e Dimartino

Consegnata la divisa vincitrice della Jersey Challenge della Serie BKT 2022/2023 ai cantanti siciliani, tra i più apprezzati in gara

Il Festival di Sanremo si tinge di rosanero. Nella famosa kermesse canora, simbolo dell’italianità in tutto il mondo, non poteva mancare la Lega Serie B che, insieme al Palermo FC, ha consegnato la divisa vincitrice della Jersey Challenge della Serie BKT 2022/2023 ai siciliani Colapesce e Dimartino, tra i più apprezzati in gara.

Con oltre 180.000 voti quella del Palermo è stata la maglia più apprezzata da tifosi e appassionati e, considerando anche le origini siciliane del duo canoro attualmente al secondo posto nella classifica generale, Sanremo ha rappresentato la cornice ideale per un incontro fra territorialità, socialità e senso di appartenenza.