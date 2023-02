Sanremo 2023, Selvaggia Lucarelli “Blanco? Fischiato come me a Ballando, eroe della serata”

L'artista, per sfogare la rabbia di non essere riuscito ad eseguire bene il brano, ha sradicato dei fiori scatenando i fischi della platea

L’esibizione “fuori controllo” di Blanco nel corso della prima serata di Sanremo 2023 ha scatenato molte polemiche. Sullo scoordinato espisodio, tra le numerossime opinonio scatenatesi sui social, arriva anche quello della giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, storico giudice di “Ballando con le stelle”, show sul ballo di Rai 1.

L’ironia della giornalista

“Blanco fischiato come me a Ballando, eroe della serata”, ironizza Lucarelli sui fischi che la platea del festival di Sanremo ha indirizzato a Blanco, protagonista di un momento di tensione sul palco. L’artista, per sfogare la rabbia di non essere riuscito ad eseguire bene il brano per problemi tecnici, ha sradicato dei fiori dall’allestimento scenico del palco, scatenando i fischi della platea. “Scusate ma se voi foste entrati dopo quel monologo cosa avreste fatto?”, ancora Lucarelli su Instagram. Il riferimento della giornalista è al fatto che Blanco sia entrato in scena dopo il monologo di Chiara Ferragni.