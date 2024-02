Sanremo 2024, chi è Clara: vita privata, carriera e gossip

Tutto su Clara Succini, star della serie tv "Mare Fuori" e giovane talento del canto reduce dalla partecipazione a Sanremo

Attrice, modella ed anche cantante. Un’artista a tutto tondo Clara Soccini, classificatasi al 24° posto con il suo brano “Diamanti Grezzi” al Festival di Sanremo 2024. Ma chi è Clara? Andiamo a scoprire curiosità e segreti legati alla star di “Mare Fuori”.

Le origini di Clara

Classe 1999, Clara è nata a Varese e ha vissuto a Travedona Monate (un paesino di 4000 abitanti) fino alla fine delle scuole superiori. È a Travedona che la giovane Clara muove i primi passi tra le lezioni di pianoforte e poi di canto e a 18 anni, terminato il liceo, scappa dalla provincia e si trasferisce a Milano dove arrotonda cominciando a lavorare come modella. Ma il sogno rimane quello di diventare cantante.

Il successo in “Mare Fuori” e “Origami all’alba”

Nel 2020, durante il Covid, arriva il debutto: la canzone “Io e Te”, featuring Nicola Siciliano è il primo singolo di Clara a cui seguono “Freak”, “Ammirerò” e “Bilico”. L’esplosione della sua carriera però avviene con l’interpretazione di Crazy J, conosciuta dai fan di “Mare Fuori” come la giovane trapper lombarda dal passato burrascoso che porta dentro l’IPM di Napoli la sua energia travolgente e la sua musica.

All’interno della serie partonopea conquista il successo anche grazie all’interpretazione del singolo di Matteo Paolillo “Origami all’alba”, certificato triplo disco di platino e stabile per mesi in Top20 nelle classifiche Fimi e Spotify Italia.

La vittoria a Sanremo Giovani

Crazy J è ancora presente nei nuovi episodi Rai della quarta stagione di “Mare Fuori”, usciti il 1 febbraio. La partecipazione tra i big all’Ariston è arrivata dopo la vittoria a Sanremo Giovani con “Boulevard”: il brano, dedicato alla madre, è stato il pezzo con cui Clara si è aggiudicata il primo posto, prima donna dopo 14 anni di trionfi maschili (l’ultima era stata Arisa con “Sincerità” nel 2009).

Clara è fidanzata

Il fidanzato di Clara si chiama Jacopo Neri, coetaneo che abita a Milano e con cui la giovane fa coppia fissa da novembre 2022. La giovane artista milanese è solita immortalare tutti i momenti vissuti con il proprio compagno sui social, aggiornando i fan sugli sviluppi della sua vita sentimentale.

“Diamanti Grezzi”: testo e significato

Questo il testo di “Diamanti Grezzi”, il brano portato da Clara al Festival di Sanremo 2024.

Siamo caduti più in basso come le cascate

Cercando di prendere il volo sopra queste case

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate

Ferirsi lasciandosi le ali spezzate

Dimmelo te se ti piace

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Scendo tra 24 ore

Cerco per strada l’amore

Aspetto uno su un milione

Te lo ricordi

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Cosa c’è da capire

Che forse tradire non è il modo giusto

Fa solo soffrire

Alla fine

Il mare è più bello quando non sta fermo

E ti fa sentire

Meno solo meno solo meno solo

Meno vuoto meno vuoto ma

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Perdiamo tutto

L’amore è una sala slot

Mi gioco tutto

Da quando non ricordi più

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Diamanti grezzi è un brano che racconta della scoperta quotidiana di sè stessi attraverso il ricordo e la riflessione sulle esperienze che ci hanno formato. La nostra storia è un puzzle di migliaia di pezzi e metterli insieme è il nostro lavoro, evitando di cercare sempre la perfezione e imparando dagli errori.

