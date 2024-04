Sanremo 2025, potrebbe essere Carlo Conti l’erede di Amadeus: con lui Panariello e Pieraccioni

Oltre allo storico conduttore Rai, la redazione di TvBlog evidenzia anche le posizioni di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni

Secondo quanto rivelato da TvBlog, la prossima edizione di Sanremo sarà affidata a Carlo Conti. Voce già nell’aria da diverso tempo, il nome dell’ex direttore artistico del Festival canoro sarebbe dunque in pole per prendersi carico della pesante eredità di Amadeus. Secondo quanto rivelato da TvBlog, al fianco di Carlo Conti dovrebbero esserci anche Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, due icone del piccolo e grande schermo in Italia.

Sanremo 2025, sarà Carlo Conti il conduttore: con lui Pieraccioni e Panariello

A prendere la pesante eredità di Amadeus per la conduzione del Festival di Sanremo nel 2025 sarà Carlo Conti. A rivelare la pole del conduttore de “I Migliori Anni” è TvBlog, che conferma una voce che circola ormai da tempo. Oltre allo storico conduttore Rai, la redazione di TvBlog evidenzia anche le posizioni di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, storici amici di Carlo Conti e pronti ad aiutarlo in questa nuova avventura. Solo indiscrezioni per ora, ma che potrebbero presto trovare delle conferme in via ufficiale.