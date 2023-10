Sanremo, Fedez: “Al telefono con Fiorello non ero io”

Il rapper, sui social, rivela che al telefono con Fiorello non era lui ma qualcuno che imitava la sua voce

“Amici giornalisti, non ero io. Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte?” Così Fedez, sui social, rivela che al telefono con Fiorello e Fabrizio Biggio stamattina, per parlare di una fantomatica offerta ricevuta dalla Rai ed accettata per la direzione musicale di Sanremo 2025, non era lui ma qualcuno che imitava la sua voce.

La burla

“Mi sono appena svegliato, un po’ tardi perché con X Factor abbiamo fatto tardi e mi sono trovato su tutti i giornali, è una roba assurda. Era un tipo che parla come me, sembravo io. Quel pirla di Fiorello, pirla in senso giocoso perché siamo amici, ha chiamato un tipo che parla come me ma non per imitarmi, parla proprio come me”, ha detto il rapper. “Comunque no, non avrò la direzione artistica di Sanremo 2025. E non credo succederà. Se dovesse succedere farebbe molto ridere”, aggiunge Fedez che poi posta anche il vocale di Fiorello in cui gli annuncia la “burla”.