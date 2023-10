Fedez: “Dopo la malattia ho avuto seri problemi mentali”

Il rapper è uscito ieri dall'ospedale di Milano dove era stato ricoverato in seguito a delle emorragie causate da alcune ulcere allo stomaco

“Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta”. E’ la confessione che Fedez affida al ‘Corriere della Sera’ dopo essere uscito ieri dall’Ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato d’urgenza in seguito a delle emorragie causate da alcune ulcere allo stomaco. E racconta di avere accettato l’invito di Francesca Fagnani a ‘Belve’ per “parlare, specie ai giovani e a chi si sente incompreso, di salute mentale. La salute mentale è un tema che riguarda molte persone giovani, ragazzi e ragazze. Forse ascoltare la mia esperienza, proprio quella di una persona che si pensa sia felice perché possiede tutto, li avrebbe potuti aiutare a sentirsi meno soli o a dirsi: be’, allora può succedere davvero a chiunque”.

L’invito ritirato dalla Rai

Ma la Rai ha ritirato l’invito: “Non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole. Sa perché? Perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano”. E non era una questione di soldi: “Sarei stato e sono disponibilissimo ad andare del tutto gratuitamente. Avevo l’intenzione di fare una bella cosa, e spero in futuro di riuscirci, in qualche modo, con Francesca Fagnani, una giornalista con la schiena dritta che ringrazio per aver sostenuto la posizione del suo invito”.

Il rapper e il tumore al pancreas

Il rapper spiega che della malattia iniziale, il tumore al pancreas, “l’esame istologico ha rilevato che non ci sono più cellule cancerogene, ma ovviamente non esiste medicina sicura al cento per cento. Per esempio in termini di recidive. Forse anche per questo ho avuto una depressione acuta, sfociata in attacco ipomaniacale” e “per curarmi ho iniziato ad assumere degli psicofarmaci, che però talvolta non sono privi di effetti collaterali”. Fedez conferma che la moglie Chiara Ferragni gli è stata sempre vicina: “Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. E Chiara ha mollato tutto ed è tornata a casa, per me. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera”. Infine ‘X Factor’: “I live iniziano il 26 ottobre, facendo gli scongiuri potrei farcela. Sono giorni cruciali, l’emocromo è risalito a 9, mi sento meglio”.