Sant’Agata d’agosto 2023, la festa estiva a Catania: programma e come seguire la diretta

Catania pronta a riabbracciare Sant'Agata: ecco il programma della festa estiva e come seguire i momenti più importanti.

Il santo del giorno del 17 agosto è San Giacinto di Polonia, ma in questa giornata – soprattutto a Catania – si festeggia anche Sant’Agata d’agosto.

Ecco tutta una serie di curiosità e informazioni utili, con il programma dei festeggiamenti in programma nella Cattedrale di Catania per la santa patrona.

Sant’Agata d’agosto 2023, il programma e la diretta

L’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Catania anche quest’anno farà la diretta video dei principali momenti della Festa estiva di Sant’Agata. Di seguito il programma, a integrazione a quello diffuso per i festeggiamenti di Sant’Agata di inizio febbraio.

Giovedì 17 agosto, ore 8 : apertura del sacello e traslazione all’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata.

: apertura del sacello e traslazione all’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata. Giovedì 17 agosto, ore 19 : Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Luigi Renna;

: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Luigi Renna; Il rientro della Santa e la chiusura del sacello sono previste al termine della processione, alle ore 21.15 circa.

Si ricorda che è possibile seguire la diretta attraverso i canali social dell’Arcidiocesi di Catania, oltre che sui siti web e sulle emittenti che hanno fatto richiesta (compreso il sito QdS.it). Di seguito i canali della Cattedrale:

Preghiera, notizie e curiosità

In occasione di Sant’Agata d’agosto 2023 condividiamo la preghiera tradizionale alla patrona di Catania, rielaborata da Monsignor Scionti.

Gloriosa Vergine e Martire Agata,

tu che hai accolto la santità di Dio nella tua vita con la mente ed il cuore,

tu che forte della grazia di Dio con coraggio hai sofferto i più atroci tormenti fino a donare la tua vita per essere fedele al Vangelo,

tu che tante volte hai protetto la nostra Città e la nostra Chiesa,

volgi benevolmente il tuo sguardo sulla tua terra natale e fa che noi, tuoi concittadini, imitando la tua purezza di cuore ed ispirandoci al tuo coraggio, ci manteniamo fermi e forti nella fede minacciata in ogni modo da tante avversità di questo mondo e ci rendiamo degni della tua protezione per essere liberati dai pericoli che oggi minacciano la nostra esistenza.

Non permettere che questa terra, bagnata dal tuo sangue e resa illustre dalla tua fede eroica, sia oppressa dalla sventura.

I nostri padri hanno sempre sperato in te senza delusione.

Anche noi, come loro, devotamente ti amiamo e riponiamo in te tutta la nostra fiducia mentre osiamo sperare di poter sperimentare la forza del tuo patrocinio.

Questa festa è forse la più antica nel tempo, in quanto si rifà ai festeggiamenti spontanei che si verificarono nella notte del 17 agosto 1126 quando le spoglie della santa martire catanese vennero riportate a Catania da Costantinopoli, dai due soldati Gilberto e Goselmo.

Sant’Agata, perché si celebra il 17 agosto

I festeggiamenti più noti per Sant’Agata, si sa, sono quelli di febbraio. Tuttavia, ad agosto il centro storico etneo si riempie nuovamente di fedeli, turisti e curiosi per la festa estiva dedicata alla patrona. Si svolge una messa e anche una breve processione con lo scrigno contenente le reliquie e il mezzobusto reliquiario, che tocca l’area della Cattedrale, via Dusmet, piazza San Placido e via Vittorio Emanuele. Spesso vicino al porto si possono ammirare anche grandiosi fuochi d’artificio.

Foto di Davide Anastasi, dai festeggiamenti di Sant’Agata 2023