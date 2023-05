Santa Caterina Villarmosa, l’assessore Di Paola lascia la Giunta Ippolito

Novità all’interno della Giunta: il posto all’interno dell’Esecutivo è stato colmato dall’arrivo di Santino Guzzo, che ha già giurato davanti a primo cittadino

SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) – Sono giorni di cambiamenti e passaggi di consegne all’interno dell’Amministrazione comunale, dove sono state presentate e protocollate le dimissioni dell’assessore Salvatore Di Paola, dopo due anni e sei mesi di lavoro con l’Amministrazione di Giuseppe Ippolito.

Le dimissioni dell’assessore non sono un fulmine a ciel sereno per l’Amministrazione di Santa Caterina, in quanto sono stati onorati gli impegni pre-elettorali della coalizione che due anni e mezzo fa ha vinto le lezioni nel piccolo centro in provincia di Caltanissetta.

Nonostante il periodo complicato dovuto soprattutto alla pandemia da Covid-19 e alla situazione finanziaria in cui il Comune si trovava all’insediamento della Giunta Ippolito, molti sono stati i progetti portati avanti dall’assessore Di Paola: dalla raccolta differenziata passata dal 10% all’80% al completamento dei lavori di rifacimento soffitti del piano terra della scuola don Bosco; dall’avviamento dei lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico della scuola media Zanella, che dovrebbero terminare a Luglio 2023, alla rielaborazione del Piano triennale delle opere pubbliche, con inserimento di 14 nuovi progetti, in particolare l’urbanizzazione del quartiere San Giulio, il Palazzetto dello sport e diverse vie cittadine. Numerose, inoltre, sono stati gli interventi sul cimitero comunale e su Villa Margherita e Villa Castelnuovo.

“Dopo due anni e sei mesi – ha dichiarato Di Paola – onorando gli impegni pre-elettorali con il sindaco e con la coalizione, ma anche per motivi famigliari e personali, mi dimetto dall’incarico di assessore Comunale, incarico che ho affrontato e ho cercato di svolgere con impegno, dedizione e spirito di servizio verso la nostra comunità caterinese alla quale mi onoro di appartenere. Pur nelle difficoltà, come Amministrazione e gruppo di maggioranza, con l’impegno determinante del nostro sindaco, abbiamo portato avanti molte opere e iniziative e ringraziando i nostri concittadini. Mi scuso con tutti coloro ai quali non ho potuto dare risposte alle loro giuste istanze o forse non sono stato all’altezza delle loro aspettative. Comunque, ho cercato di fare quello che si poteva nel contesto attuale”.

“Ho accettato e protocollato le dimissioni dell’assessore Di Paola – ha dichiarato il primo cittadino Ippolito – collaboratore prezioso e instancabile, fidato e assolutamente affidabile, vera ed assoluta garanzia di ottimo amministratore che in una difficile e a volte impraticabile azione amministrativa non ha disdegnato di gestire le situazioni in cui veniva interpellato, nei limiti del possibile, anche con mezzi propri e a proprie spese. Ci tengo a ringraziare Salvatore Di Paola, e per come so che sono andate le cose e per la dedizione e lo spirito di servizio che ha dimostrato, ribadirgli che gli sarò sempre grato”.

Al posto di Di Paola è entrato nell’Esecutivo Santino Guzzo, che ha già giurato alla presenza del sindaco e della segretaria Ambra Maria Lo Prinzi. Le deleghe a lui conferite sono Lavori pubblici, Urbanistica, Territorio, Ambiente, Protezione civile, Servizi cimiteriali, Ville e giardini.

“La nomina – hanno sottolineato dal Comune – è avvenuta nel segno della continuità del lavoro effettuato e preparato dall’assessore Di Paola”.