Anche Santa Croce Camerina avrà finalmente gli stalli rosa

L’Amministrazione comunale ha annunciato il via libera al progetto per la realizzazione di dodici posti auto riservati alle donne in dolce attesa e ai genitori con bambini di età inferiore ai due anni

SANTA CROCE CAMERINA (RG) – Un gesto di attenzione verso le donne in gravidanza e che avvicina il Comune alle città più moderne dal punto di vista dei diritti sociali, soprattutto verso le categorie che necessitano di maggiore attenzione.

Il Comune di Santa Croce Camerina avrà finalmente i propri stalli rosa. L’Amministrazione comunale retta dal sindaco Peppe Dimartino ha infatti reso noto che, dopo la richiesta formalizzata lo scorso mese di agosto, è arrivato esito positivo per la realizzazione di dodici aree di sosta dedicate.

“Il nostro Comune – ha spiegato il sindaco – rientrava nella fascia demografica di 5.001–20.000 abitanti, per un numero massimo di dodici stalli e riceverà un contributo di 6.000 euro. Questi parcheggi, destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, agevoleranno i cittadini in determinate zone del paese dove trovare parcheggio non è sempre facile e immediato”.

Ecco dove verranno realizzati gli stalli rosa

Nel dettaglio, ecco dove verranno realizzati gli stalli: due posti in piazza degli Studi, due in via di Vittorio, un posto in via Matteotti, uno in via Caucana, un posto in via Roma, due posti in via Celestri, in via Paolo VI (Punta Secca), via Kennedy (Punta Secca), uno in via Oceano Atlantico (Casuzze).

“Un piccolo ma doveroso gesto di attenzione – ha rimarcato il primo cittadino di Santa Croce Camerina – nei confronti delle famiglie che sul territorio si attendeva da tempo e che siamo contenti di essere riusciti a portare a termine nel giro di poco tempo. Sin dal nostro insediamento, e ancora prima in campagna elettorale, abbiamo posto grande attenzione verso le politiche sociali, e questo è un piccolo ma significativo passo. Le donne e i bambini, d’altra parte, costituiscono la base di ogni comunità”.

Il finanziamento è relativo all’Articolo 1, comma 819 della Legge 30/12/2020 numero 178 e successive modificazioni e del decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con il ministro per la Disabilità del 7 aprile 2022.