Santi Consolo nuovo garante per i diritti dei detenuti in Sicilia

Magistrato in pensione, è stato nominato con decreto del presidente della Regione

Santi Consolo è il nuovo garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti in Sicilia e per il loro reinserimento sociale. Consolo, classe ’51, magistrato in pensione, è stato nominato con decreto del presidente della Regione e rimarrà in carica per i prossimi sette anni.

Tra gli altri incarichi, ha assunto quello di capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso il ministero della Giustizia e nel 2014 ha svolto funzioni di procuratore generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta e quella di Catanzaro. È anche stato componente togato del Csm. Prende il posto di Giovanni Fiandaca che ha concluso il suo mandato.