Santo del giorno e Vangelo del 18 giugno 2023 con commento

Nella giornata del 18 giugno 2023 la Chiesa Cattolica celebra i Santi Gregorio Barbarigo e Calogero: ecco il santo del giorno e il vangelo del giorno, con commento di Papa Francesco.

Santo del giorno, 18 giugno: San Gregorio e San Calogero

I santi del giorno del 18 giugno celebrati dalla Chiesa Cattolica sono San Gregorio Barbarigo e San Calogero. Il primo è stato cardinale e vescovo cattolico italiano di Padova e Bergamo. Il secondo è patrono di Naro e compatrono di Agrigento. Sempre il 18 giugno la Chiesa ricorda anche i Santi Marco e Marcelliano.

Santo e Vangelo del giorno di oggi, domenica 18 giugno 2023

Il vangelo del giorno di oggi, domenica 18 giugno 2023, è il Vangelo secondo Matteo – Mt 9,36-10,8.

“In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua messe!».

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.

I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.

Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date»”.

Commento di Papa Francesco

L’articolo con il vangelo di oggi si conclude con il commento al Vangelo del giorno di oggi di Papa Francesco, riportato dal sito Vaticannews e tratto dall’Udienza generale del 15 febbraio 2023.

“Il Vangelo dice che Gesù «ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con Lui e per mandarli a predicare» (Mc 3,14), due cose: perché stessero con Lui e mandarli a predicare. C’è un aspetto che sembra contraddittorio: li chiama perché stiano con Lui e perché vadano a predicare. Verrebbe da dire: o l’una o l’altra cosa, o stare o andare. Invece no: per Gesù non c’è andare senza stare e non c’è stare senza andare. Non è facile capire questo, ma è così. Cerchiamo di capire un po’ qual è il senso con cui Gesù dice queste cose.

Anzitutto non c’è andare senza stare: prima di inviare i discepoli in missione, Cristo – dice il Vangelo – li ‘chiama a sé’ (cfr Mt 10,1). L’annuncio nasce dall’incontro con il Signore; ogni attività cristiana, soprattutto la missione, comincia da lì. Non si impara in un’accademia: no! Incomincia dall’incontro con il Signore. Testimoniarlo, infatti, significa irradiarlo; ma, se non riceviamo la sua luce, saremo spenti; se non lo frequentiamo, porteremo noi stessi anziché Lui – mi porto io e non Lui –, e sarà tutto vano. Dunque, può portare il Vangelo di Gesù solo la persona che sta con Lui. Uno che non sta con Lui non può portare il Vangelo. Porterà idee, ma non il Vangelo. Ugualmente, però, non c’è stare senza andare. Infatti seguire Cristo non è un fatto intimistico: senza annuncio, senza servizio, senza missione la relazione con Gesù non cresce”.

