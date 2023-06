Il 21 giugno si celebra San Luigi Gonzaga, protettore degli studenti

Si festeggia il protettore cattolico degli studenti: santo e vangelo del primo giorno dell'estate 2023.

Nella giornata del 21 giugno 2023 la Chiesa Cattolica celebra San Luigi Gonzaga: ecco il santo del giorno e il vangelo di oggi.

Santo del giorno, 21 giugno, e la festa della Consolata

Il santo del giorno del 21 giugno è San Luigi Gonzaga. Noto per la sua attività nella Compagnia di Gesù, è stato proclamato santo da papa Benedetto XIII nel 1726. Era patrono del Regno delle Due Sicilie, ma lo è anche di giovani, scolari, studenti (che tra l’altro, nel 2023, si trovano ad affrontare proprio il 21 giugno l’inizio della Maturità), gesuiti e ministranti. Inoltre, è patrono di Castiglione delle Stiviere (MN), Valmontone (RM) e Aliano (MT).

Santo del giorno e Vangelo di oggi, mercoledì 21 giugno 2023

Il vangelo del giorno di oggi, martedì 20 giugno 2023, è il Vangelo secondo Matteo Mt 6,1-6.16-18.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli.

Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Immagine di repertorio