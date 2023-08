Il 15 agosto non è solo Ferragosto, si celebra l’Assunzione della Beata Vergine Maria

Ecco il dogma celebrato dalla Chiesa cristiana il 15 agosto e la novena alla Vergine Maria.

Il santo del giorno del 15 agosto non c’è, perché la Chiesa Cattolica ricorda e celebra un evento importante: l’Assunzione della Beata Vergine Maria.

Si tratta di un dogma della Chiesa cattolica, che coincide con la festività laica del Ferragosto.

Santo del giorno, 15 agosto: si celebra l’Assunzione di Maria

Secondo il dogma cattolico, la Vergine Maria – madre di Gesù – andò in Paradiso in anima e corpo. Tutte le chiese cristiane (cattolica, ortodossa e non solo) celebrano questa solennità il 15 agosto, proprio nel giorno di Ferragosto. La tradizione popolare vuole che in questo giorno Dio conceda grandi benedizioni agli esseri umani.

Celebrano l’onomastico in questo giorno coloro che si chiamano Assunto/Assunta o Maria Assunta.

Preghiera per l’Assunta

Condividiamo una preghiera per l’Assunzione della Beata Vergine Maria da recitare prima e nel giorno del 15 agosto.

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua Assunzione trionfale in anima e corpo al Cielo, dove sei acclamata Regina da tutti i cori degli Angeli e da tutte le schiere dei Santi; ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che Ti ha esaltata sopra tutte le creature e offrirti il nostro omaggio ed il nostro amore.

Ave Maria…

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi sappiamo che il tuo sguardo, che maternamente accarezzava l’umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia ora in Cielo alla vista dell’umanità gloriosa della Sapienza increata, e che la letizia dell’anima tua, nel contemplare faccia a faccia l’adorabile Trinità, fa sussultare il tuo cuore di beatificante tenerezza; noi, poveri peccatori a cui il corpo appesantisce il volo dell’anima, Ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo fin da questa nostra vita terrena a gustare Iddio, Iddio solo, nell’incanto delle creature.

Ave Maria…

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze; che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato: «Ecco il tuo figlio»; noi, che Ti invochiamo nostra Madre, Ti prendiamo come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale.

Ave Maria…

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, all’oppressione dei giusti e dei deboli; noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo celeste lume e dalla tua dolce pietà, sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra Patria.

Ave Maria…

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo infine che nella gloria dove regni vestita di sole e coronata di stelle Tu sia, dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi; da questa terra dove passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezione, guardiamo verso di Te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza. Attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

Ave Maria…

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.

Salve, o Regina..

(Pio XII il 1 novembre 1950, nel giorno della dichiarazione del Dogma, tratto da preghiereperlafamiglia.it)

