Gli assesta bastonata alla testa dopo averci litigato: 35enne uccide il padre

Feriti anche una donna e due militari che sono stati trasportati in ospedale

Un colpo alla testa, dopo avere raccolto un bastone da terra, e per Giovanni Fresi, noto orefice di Arzachena, zona della Gallura in Sardegna, è la fine. Ad assestarglielo, dopo averci litigato, è stato Michele Fresi, il figlio 35enne. Stando a una prima ricostruzione, il giovane stava trascorrendo la serata presso un locale in viale Costa Smeralda. Sarebbe andato in escandescenze forse a causa dell’assunzione di stupefacenti.

Reazione inattesa

Allertato e giunto sul posto assieme ai carabinieri per cercare di calmarlo, il genitore 58enne tutto si sarebbe aspettato meno che la violenta reazione del figlio contro di lui. Dopo avere raccolto un pezzo di legno lo ha usato per colpirlo allal testa, facendolo stramazzare per terra esanime. Feriti anche una donna e due militari trasportati in ospedale. Michele Fresi è stato arrestato e portato nella caserma dei carabinieri di Olbia.