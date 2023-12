La Sardegna rivive l’incubo di Alfredino: bimbo di 4 anni caduto in un pozzo

Nel sud dell'Isola si tira un sospiro di sollievo: il piccolo viene tratto in salvo dal papà

Sono state ore di puro terrore quelle vissute oggi pomeriggio, giorno 12 aprile 2023, nella zona di Nuraminis nel sud della Sardegna a causa della caduta in un pozzo di un bambino di soli quattro anni. Una vicenda che non ha potuto non riportare alla mente delle persone la terribile fine di Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che, il 10 giugno 1981, mentre stava tornando a casa, nella campagna di Vermicino intorno a Frascati sprofondò in un pozzo artesiano lasciato scoperto. Fortunatamente, nel caso del bimbo sardo, c’è stato un lieto fine. L’allarme è scattato alle 15.45 quando è stata data la segnalazione dell’incidente. Il piccolo, è stato recuperato anche grazie all’immediato intervento del padre e di altre persone presenti. Sul posto sono intervenuti elicottero del servizio di emergenza 118 e un’ambulanza con un’équipe medica.

Cause da accertare

Trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, durante le prime visite gli è stata riscontrata un’ipotermia causata dal contatto con l’acqua. Fortunatamente il bambino non ha riportato lesioni gravi dalla caduta e non si trova in pericolo di vita. Secondo le prime testimonianze, il pozzo sembrerebbe essere stato coperto da assi di legno, ma le cause dell’incidente devono ancora essere accertate.

