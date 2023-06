Scappa con la cassa del condominio: amministratore a processo ad Agrigento

Trentamila euro in saccoccia, ovvero il totale del conto di un intero condominio. Pensava di averla fatta franca un 43enne amministratore di condominio agrigentino, finito a processo con l’accusa di appropriazione indebita aggravata. Nelle sue intenzioni, utilizzare i proventi delle quote e degli anticipi versati dai residenti del palazzo per scopi e spese personali.

Processo a settembre

Il sostituto procuratore, a conclusione delle indagini, gli ha notificato il decreto di citazione a giudizio. La prima udienza del processo è stata fissata il prossimo 19 settembre.