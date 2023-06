Si schianta con lo scooter su auto in sosta: 32enne morto sul colpo

Non sembrano coinvolti altri veicoli, motivo per il quale si indaga sul motivo della perdita del controllo del motociclo.

Un frastuono, sentito nel cuore della notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno, dai residenti di via Guido Vincon a Ostia in provincia di Roma, ha subito fatto temere il peggio. E’ così è stato. Un incidente, causato dallo scontro di uno scooter con un’auto regolarmente in sosta, strappa alla vita un uomo di 32 anni, morto sul colpo.

Nessun veicolo coinvolto

Stando a una prima ricostruzione, a causa del violento impatto con una Ford Fiesta parcheggiata, il centauro è stato sbalzato dal veicolo. Il volo è terminato con una violenta caduta sull’asfalto. Non sembrano coinvolti altri veicoli, motivo per il quale si indaga sul motivo della perdita del controllo del motociclo.