Pauroso schianto tra elicotteri militari: almeno 9 i morti

L'incidente nei cieli del Kentucky, in Usa, durante una missione di routine

Due elicotteri militari, nello spazio aereo della contea di Trigg, nel Kentucky, in Usa, si sono scontrati provocando una vera e propria strage. Si teme che i morti possano essere almeno nove. L’incidente, come riferito dai notiziari, è avvenuto intorno alle 21,35 ora locale. In una dichiarazione alla Bbc, un portavoce della base militare di Fort Campbell ha affermato che i due elicotteri Hh60 Blackhawk si sono schiantati durante “una missione di addestramento di routine”. “Lo stato dei membri dell’equipaggio è sconosciuto in questo momento”, ha riferito. “Il comando è attualmente concentrato sulla cura dei militari e l’assistenza alle loro famiglie”. Gli elicotteri coinvolti sono della 101ª Divisione Aviotrasportata.