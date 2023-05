Schifani bis?

"Di fatto lo Schifani Uno teoricamente è finito. E il bis come sarà?": il commento.

Son passati 7 mesi dalla gestazione del governo Schifani in Sicilia ma il feto ha delle patologie neonatali. Di fatto, anche se formalmente rinviato a dopo il voto amministrativo, il famoso rimpasto aleggia sulla Regione.

Solo che una volta i rimpasti, tagliandi, verifiche, avvenivano su crisi politiche di maggioranza, su voti dirompenti. Ma qui finora non si è votato assolutamente nulla, a parte una finanziaria azzoppata dal Governo nazionale. Che il rimescolamento delle deleghe sia in progress lo testimonia la nomina di Armao a consulente del Presidente sui fondi extra regionali, un commissariamento di Falcone praticamente, visto che i fondi regionali sono inesistenti.

Armao è come il trench della Schlein, a volte ritorna. Certo l’assessore al Bilancio non la prenderà bene. Prima faceva la fronda a Miccichè, che però non gli ha mai tolto la poltrona, ora invece a questa gli segano le gambe. Poi c’è il tema della sostituzione di Turano, reo di essere se stesso probabilmente. I suoi, che non sono mai passati alla Lega, non votano il sindaco di FdI, e votano il candidato, guarda che strano, che ha più probabilità di vincere, il sindaco uscente Tranchida. Puoi convincere qualcuno di candidarsi per perdere? Era già difficile quando c’erano i partiti, figurati ora. Ma nella prima repubblica non si perdeva quasi mai, oggi non è più così. Chi può sostituire Turano? Caronia o Figuccia? Chiunque vada sarà un insuccesso, nel senso che se viene scelto uno se ne va l’altro o viceversa, e se viene scelto un terzo se ne vanno tutti e due.

Poi ci sono i problemi dei morti e feriti post elezioni, che porteranno successi e insuccessi a Schifani, chi per chiedere chi per resistere. Infine ci sono le deleghe fibrillanti degli assessori per problemi accumulati e non risolti. Come la Sanità per esempio. Infine i redde rationem all’interno dei partiti, vedi FdI. Di fatto lo Schifani Uno teoricamente è finito. E il bis come sarà? Cuffaro e Lombardo chiederanno di più dopo le elezioni? Forza Italia nuova prenderà più o meno voti di Forza Italia di Miccichè? Dopo le amministrative sapremo.

Così è se vi pare.