Schifani su Cuffaro: “Amareggiato per le mancate alleanze. Lantieri? Nessun veto”

Le parole del presidente della Regione al margine della fine dell'inaugurazione di fine lavori sull'A19 Palermo-Catania

Intervenuto nel corso della cerimonia di fine cantiere lungo l’autostrada Palermo-Catania, Renato Schifani ha toccato diversi punti caldi di queste settimane. Tra questi, anche quello relativo alle liste in vista delle prossime elezioni europee, con diverse voci relative alla sua posizione sulla candidatura di Luisa Lantieri in Forza Italia. “Io contrario? Una delle più grandi bufale lette. E’ una deputata che stimo, non sono abituato a mettere veti e non lo farà con una persona del genere. L’abbiamo eletta vice presidente del Parlamento regionale, che è stata eletta con i voti di Forza Italia” – afferma Schifani.

“Il tema è un altro ed è di carattere nazionale” – prosegue il presidente della Regione. “Noi la lista l’abbiamo chiusa con tre uomini e tre donne in Sicilia. Dalla Sardegna ci chiedono di indicare una donna in più perché loro indicheranno solo un uomo”.

Schifani: “Cuffaro? Ha scontato la sua pena in maniera esemplare”

Successivamente, Renato Schifani ha anche analizzato la momentanea mancata alleanza con il Dc di Totò Cuffaro. “I suoi voti sono utili e apprezzati dal centrodestra. Con la Dc sono stati eletti il sindaco di Palermo, il sindaco di Catania, e a Caltanissetta, dove si vota a giugno, la Democrazia cristiana è con noi”. Poi, ancora: “Non mi fa piacere sentire qualcuno con la puzza sotto al naso. Io sono uno spirito liberale, democratico e rispetto la Costituzione. Osservo questo scenario amareggiato: credo che la politica dovrebbe avere il coraggio di volare alto” – spiega Renato Schifani.

Ancora su Cuffaro: “Lui ha espiato la sua pena in maniera esemplare, è un libero cittadino, dotato di diritto elettorale attivo e passivo. Ha un un partito che è una realtà, ha degli assessori che operano benissimo all’interno della mia giunta, tanti deputati regionali e tanti consiglieri in tutta la Sicilia. È un partito che è votato liberamente dai cittadini” – afferma il presidente della Regione, intervenuto sul tema ai margini della cerimonia dei fine-cantieri sulla Palermo-Catania.