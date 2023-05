Schifani incontra i sindacati dei lavoratori, sospeso il sit-in del 24 maggio

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, tende la mano ai sindacati dei lavoratori dell'amministrazione. Stop all'agitazione.

Il Governo regionale ha convocato i sindacati dei lavoratori dell’amministrazione per discutere dei problemi che riguardano il contratto di lavoro.

Una riunione attesa dai sindacati anche alla luce della recente bocciatura da parte della Corte Costituzionale di due norme della Finanziaria 2022 che riguardavano incrementi e riclassificazione del personale.

Convocazione sindacati, Cobas Codir: “Schifani rivedrà accordi di Musumeci”

Una convocazione firmata dall’assessore Andrea Messina che, secondo il Cobas Codir risulta coerente con “la dichiarazione ufficiale del presidente della Regione sull’imminente nomina dei vertici dell’Aran Sicilia, oltreché della necessità di procedere alla riclassificazione del personale e alla stipula dei contratti economici”.

Ma non solo. Viene sottolineato anche “il fatto che il presidente Schifani ha manifestato pubblicamente la volontà di volere rivedere gli accordi sottoscritti dal predecessore Musumeci con lo Stato in tema di vincoli di spesa per il personale e che già la scorsa settimana si sarebbero svolti i primi incontri”. Da qui la sospensione del sit-in che il sindacato aveva convocato per il 24 maggio.