Palazzo d’Orleans, Schifani riceve ambasciatore Azerbaigian in Italia

La visita di cortesia del diplomatico ha permesso di discutere e affrontare diverse tematiche.

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita di cortesia a Palazzo d’Orleans, a Palermo, lo straordinario e plenipotenziario ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov.

Le tematiche affrontate

Nel corso del cordiale incontro, durato quasi un’ora, Schifani e Aslanov hanno discusso della necessità di intensificare le relazioni economiche, culturali e turistiche tra i due Paesi.

L’invito dell’ambasciatore dell’Azerbaigian

In questa prospettiva, Schifani ha accolto l’invito del diplomatico a recarsi in Azerbaigian. Aslanov era accompagnato dal console onorario in Sicilia e Calabria, Domenico Coco.