Sciacca, carri e maschere in strada per il Carnevale

Annoverata come storica dal ministero per i Beni e le Attività culturali, la manifestazione divertirà la città fino a domenica 18 febbraio. Per la cerimonia di chiusura il classico rogo di Peppe Nappa

SCIACCA – Torna il Carnevale saccense, che ha preso ufficialmente il via nella giornata di ieri e animerà le strade cittadine anche nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio. Il Carnevale di Sciacca è uno dei più importanti d’Italia, annoverato tra i Carnevali storici dal ministero per i Beni e le Attività culturali. Una festa unica e speciale, una vera macchina del divertimento per tutte le età.

Il centro cittadino sarà caratterizzato da quattro imponenti corsi mascherati di carri allegorici, realizzati in cartapesta, gruppi mascherati con costumi creati ad arte, musiche inedite e trascinanti, copioni allegorici, un ricco programma di eventi culturali, spettacoli (con ospiti tra i quali testimonial, cantanti e comici), attività collaterali, un’area dedicata allo street food, uno spazio per i bambini, un Luna park e due palchi.

Due palchi per gli spettacoli serali

Il palco principale, cuore pulsante dello spettacolo serale, pronto a ospitare le esibizioni dei carri allegorici in concorso, e il dinamico TicketSms stage, il secondo palco, allestito nell’area del Luna park, che ospiterà dirette radiofoniche, dj set, format, animazione e ospiti speciali.

L’evento è organizzato dalla Futuris Srls, in collaborazione con il Comune di Sciacca e gode del patrocinio della Regione Siciliana.

La manifestazione ha preso il via ieri alle ore 15,45 sul palco di via Salvatore Allende alla presenza del sindaco Fabio Termine, il quale ha accolto Peppe Nappa, la maschera ufficiale del Carnevale di Sciacca, con consegna delle chiavi della Città.

Per tutti e quattro i giorni, dalle ore 16, ci sarà la parata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito di via Allende.

A conclusione di ciascuna delle sfilate, sul palco principale a partire dalle ore 20, si terranno spettacoli, esibizioni dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso e la recita dei copioni satirici: da venerdì 16 a domenica 18 febbraio condurrà, insieme a Piro, la giornalista e presentatrice Sky Sarah Castellana.

Dalle ore 22 lo speciale Carnevale dj set porterà musica e divertimento sul TicketSms stage con la partecipazione di Rudeejay, Angemi e i format Nostalgia 90 e Bonita-Carnival edition.

Tante anche le iniziative pensate per i più piccoli

Dalle ore 16 fino a fine serata, i bambini e le loro famiglie saranno i benvenuti nel Kids Village, che si terrà sul palco Mega center toys e ospiterà animatori, personaggi dei cartoon. Presso il giardino del Museo, arriverà invece “Choco moments – La grande fabbrica del cioccolato”, con una mostra mercato e tante attività, come le lezioni di lavorazione del cioccolato per principianti, il laboratorio dedicato ai bambini per imparare a realizzare i cioccolatini e vari cooking show.

Domenica 18 febbraio alle ore 11,30 si terrà inoltre il “Carnevale dei bambini”, durante il quale Peppe Nappa accoglierà sul palco tanti personaggi dei cartoon con giochi, baby dance, animazioni e mascotte.

Il Carnevale di Sciacca si concluderà domenica 18 febbraio con la cerimonia di chiusura “Ciao Peppe Nappa”, con la riconsegna delle chiavi della città al sindaco e il rogo del Peppe Nappa.