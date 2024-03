Sciacca è pronta per accogliere le festività di Pasqua

In città è stata istituita una Zona a traffico limitato che sarà in vigore da oggi fino al 31 marzo, dalle ore 17,30 all’una di notte. Inoltre, per domenica e lunedì tutti i Musei saranno a ingresso gratuito

SCIACCA – Siamo alla vigilia delle festività pasquali e anche la viabilità della città si appresta ad accogliere l’evento. È stata infatti istituita in centro storico la Zona a traffico limitato per il periodo pasquale: il provvedimento sarà in vigore da giovedì 28 marzo a domenica 31 marzo 2024, dalle ore 17,30 all’1 di notte.

La Ztl nel centro storico di Sciacca

“Come accaduto durante il periodo natalizio dell’anno 2023 – spiega l’assessore alla Polizia municipale Antonino Certa – la Ztl verrà istituita sia tramite i due varchi elettronici funzionanti posti uno alla fine di via Incisa, ed uno a inizio del corso Vittorio Emanuele, sia tramite transenne poste all’inizio di via Giuseppe Licata (in attesa dell’installazione del terzo varco elettronico)”.

Verrà garantito un servizio di bus navetta gratuito

I varchi elettronici sono funzionanti grazie alle telecamere poste su ogni varco elettronico. Nel periodo di attivazione della Ztl, verrà garantito un servizio di bus navetta gratuito con due itinerari che consentirà ai cittadini di poter sfruttare il parcheggio di via Gaia di Garaffe ed il parcheggio delle Terme (Piazzale Abisso) dalle ore 17 alle ore 24.

I due itinerari del trasporto pubblico saranno: (percorso 1) via Gaia di Garaffe – Porta San Salvatore; (percorso 2) piazzale Abisso – piazza Saverio Friscia (in prossimità della villa comunale).

Per le ordinanze emesse dalla Polizia municipale in occasione delle processioni Pasquali, è prevista la possibilità di una modifica degli orari della Ztl.

Buone notizie per chi ama la cultura

Ma i preparativi non finiscono qui, ci sono anche buone notizie per chi ama la cultura. I musei di Sciacca saranno infatti aperti nei giorni di Pasqua e Pasquetta. È quanto comunica l’assessore alla Cultura Salvatore Mannino.

Nei due giorni festivi, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile saranno aperti e fruibili al pubblico, il museo del Mare, la casa museo Scaglione e il museo del Carnevale. La casa museo Scaglione e il museo del Carnevale saranno aperti per l’intera giornata di Pasqua e Pasquetta, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19,30.

Il museo del Mare (ingresso da via Licata) sarà aperto domenica e lunedì dalle ore 10 alle ore 13. I tre musei cittadini saranno aperti anche sabato 30 marzo, per l’intera giornata, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19,30.

L’ingresso è libero e gratuito così sia famiglie che turisti avranno la possibilità di visitare luoghi che raccontano la storia, l’arte e l’identità della città di Sciacca.