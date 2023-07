Sciacca sempre più a misura di cittadini e turisti

Con il via libera dell’Amministrazione comunale alla pedonalizzazione di via Roma si ampliano le aree vivibili del territorio, mentre si garantisce l’apertura nei fine settimana dei luoghi di cultura

SCIACCA (AG) – La città punta a diventare sempre più a misura di cittadino e di visitatore e lo fa ampliando le proprie aree pedonali. La Giunta comunale ha infatti approvato una delibera per la pedonalizzazione di via Roma, nell’ambito di un progetto graduale e progressivo.

Come reso noto dal Municipio, la strada sarà inibita al traffico veicolare in maniera permanente. L’Amministrazione comunale ha anche programmato per i prossimi mesi interventi di riqualificazione e abbellimento, con la collocazione di arredo urbano.

L’Esecutivo cittadino ha spiegato il provvedimento con una nota, sottolineando come quello appena avviato sia un progetto fondamentale per il futuro di Sciacca, “che aderisce a una visione moderna di città turistica, con aree storiche e monumentali che vengono sempre più messe a disposizione delle famiglie, dei bambini, dei giovani, dei turisti alla ricerca di luoghi incantevoli ma protetti. C’è un sistema di piazze e percorsi che fanno parte della nostra idea di città ecologica e a misura d’uomo. Dopo la via Garibaldi e le altre vicine piazze, abbiamo aggiunto anche la via Roma”.

“Una svolta – hanno sottolineato dall’Amministrazione – culturale e sociale. Si dà la possibilità a tutti di godere di porzioni del proprio centro storico senza traffico, smog e rumori, come nelle migliori e più importanti località turistiche. Un passo alla volta”.

E per restare in ambito turistico, occorre anche segnalare la predisposizione del nuovo piano di fruizione dei luoghi culturali: tutti i Musei cittadini resteranno infatti aperti per la stagione estiva, con possibilità di effettuare visite anche la domenica.

L’assessore alla Cultura Salvatore Mannino ha sottolineato come la Casa Museo Scaglione di piazza Don Minzoni manterrà aperte le proprie porte tutti i fine settimana a partire ovvero sabato e domenica, dalle ore 17 alle ore 21,30. Una programmazione che si manterrà fino a domenica 17 settembre. Nello stesso periodo e in aggiunta alla corrente apertura settimanale, saranno fruibili anche la domenica, dalle ore 16 alle ore 20, il Museo del Mare e la Galleria Fazello.

“Le famiglie e i turisti – hanno evidenziato dal Municipio – avranno così la possibilità di ammirare bellezza, reperti di storia e opere d’arte della città di Sciacca anche nelle giornate festive e in orario serale”.