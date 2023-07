Sciopero aerei 15 luglio, collegamenti a rischio: orari e voli garantiti da e per la Sicilia

Tremano molti viaggiatori per lo sciopero degli aerei del 15 luglio. Ecco quali sono i voli garantiti per la Sicilia.

Dopo lo sciopero dei ferrovieri che ha causato la cancellazione di diverse corse dei treni in Sicilia e nel resto del Paese, nella giornata di sabato 15 luglio a incrociare le braccia saranno i lavoratori del settore aereo. Per le prossime ore è infatti in programma lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta che verrà osservato dalle ore 10 alle ore 18.

A scioperare, in particolare, saranno gli addetti del personale di terra, al servizio di handling e del check-in. All’origine dell’agitazione vi è il mancato rinnovo del contratto, scaduto ormai da 6 anni. A nulla è servizio il tavolo di confronto al quale hanno partecipato i sindacati e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Sciopero aerei 15 luglio, chi incrocerà le braccia e quando

Nel dettaglio, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha annunciato gli orari di protesta dei lavoratori negli aeroporti italiani:

Personale dipendente società di handling aeroportuale – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

Personale navigante Soc. Vueling S.A. – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

Personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air – 4 ore – dalle ore 12:00 alle 16:00

Si prevedono, quindi, problemi e disagi per chi si metterà in volto nelle prossime ore. Saranno diversi i voli che salteranno nell’arco temporale della protesta.

Sciopero aerei 15, i voli cancellati da Ita Airways

Per il 15 luglio la Compagnia Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di 133 tra voli nazionali e internazionali (qui l’elenco completo e aggiornato). Tra questi, figurano i collegamenti Catania-Roma Fiumicino, Catania-Milano Linate, Palermo-Roma Fiumicino e Palermo-Milano Linate.

Sciopero aerei 15 luglio, i voli garantiti in Sicilia

Quali saranno però i voli garantiti da e per la Sicilia? Nelle scorse ore l’ENAC ha pubblicato sul proprio sito internet l’elenco dei collegamenti per l’Isola che rimarranno comunque attivi con un’unica frequenza giornaliera a esclusione del traffico continentale:

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

VOE1533 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ)

VOE1436 NAPOLI (LIRN) LAMPEDUSA (LICD)

VOE1802 VERONA (LIPX) LAMPEDUSA (LICD)

VOE1722 MILANO LINATE (LIML) LAMPEDUSA (LICD)

VOE1217 LAMPEDUSA (LICD) VENEZIA (LIPZ)

VOE1240 VENEZIA (LIPZ) PANTELLERIA (LICG)

VOE1673 PANTELLERIA (LICG) NAPOLI (LIRN)

VOE1843 PANTELLERIA (LICG) VERONA (LIPX)

LAV 2487 BOLOGNA (LIPE) LAMPEDUSA (LICD)

LAV 2442 LAMPEDUSA (LICD) VERONA (LIPX)

LAV 2403 BERGAMO (LIME) LAMPEDUSA (LICD)

LAV 2488 LAMPEDUSA (LICD) BOLOGNA (LIPE)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

RYR 9413 NAPOLI (LIRN) TRAPANI (LICT)

RYR 9414 TRAPANI (LICT) NAPOLI (LIRN)

Foto di Tobias Rehbein da Pixabay