Sciopero aerei, ancora disagi per i viaggiatori: la lista dei voli cancellati

I passeggeri potranno richiedere una nuova prenotazione o il rimborso del biglietto entro il 12 gennaio.

È stato proclamato per oggi, lunedì 8 gennaio, uno sciopero aerei di 24 ore, riguardante le società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e le società di security presso Fiumicino e Venezia. Motivo per cui diversi voli sono stati cancellati: ancora disagi per i viaggiatori.

La lista dei voli cancellati a causa dello sciopero aerei

Ecco la lista dei voli cancellati dalla compagnia ITA Airways, che ha provveduto a comunicarli attraverso una nota ufficiale:

Az 1288 Napoli – Milano Linate

Az 1289 Milano Linate – Napoli

Az 1290 Napoli – Milano Linate

Az 1299 Milano Linate – Napoli

Az 1351 Milano Linate – Trieste

Az 1352 Trieste – Milano Linate

Az 1576 Milano Linate – Cagliari

Az 1577 Cagliari – Milano Linate

Az 1641 Milano Linate – Brindisi

Az 1644 Brindisi – Milano Linate

Az 1652 Bari – Milano Linate

Az 1653 Milano Linate – Bari

Az 1713 Milano Linate – Catania

Az 1714 Catania – Milano Linate

Az 1764 Palermo – Milano Linate

Az 1765 Milano Linate – Palermo

Az 2034 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2037 Milano Linate – Roma Fiumicino

Az 2038 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino

Modalità di rimborso

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto per un volo ITA Airways previsto per oggi, 8 gennaio 2024, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 12 gennaio, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 e dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. Ricordiamo che il rimborso potrà avere luogo solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo superiore alle 5 ore.