Emergenza maltempo, sciopero aereo del 19 maggio rinviato

La scelta dei sindacati di fronte all'emergenza che sta interessando tutto il Paese, in particolare il nord. Ecco quando si terrà lo sciopero previsto.

Revocato e rinviato al prossimo 4 giugno lo sciopero aereo previsto dal 19 maggio: la scelta dei sindacati dei trasporti è stata annunciata nelle scorse ore.

All’origine della decisione di rimandare lo sciopero previsto per domani c’è l’emergenza maltempo, che negli scorsi giorni ha colpito varie aree d’Italia (non esclusa la Sicilia, ma in primis l’Emilia Romagna e le Regioni del Nord).

Sciopero 19 maggio rinviato, la nota

Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta hanno annunciato la decisione di rinviare lo sciopero. Vista l’attuale emergenza maltempo, che ha creato disagi nel settore dei trasporti e messo in moto una macchina dei soccorsi ancora drammaticamente attiva, i sindacati hanno ritenuto opportuno accogliere la richiesta di rimandare al prossimo 4 giugno lo “stop” aereo.

“Abbiamo differito lo sciopero programmato per domani, venerdì 19 maggio, delle lavoratrici e dei lavoratori dell’handling aeroportuale”, si legge in una nota dei sindacati. “La decisione è stata presa a seguito della drammatica situazione in Emilia Romagna, un’emergenza di carattere nazionale che dal punto di vista dei trasporti ha interessato interamente la linea adriatica causando il blocco sia stradale che ferroviario”.

“Lo sciopero nazionale – specificano le organizzazioni sindacali – sarà riprogrammato il 4 giugno, considerata la particolare situazione che si trovano ad affrontare gli 11mila lavoratori del comparto, con salari insufficienti e scarse tutele”.

“Oggi rispondiamo con grande senso di responsabilità all’emergenza del Paese, anche su sollecitazione del Governo – concludono le organizzazioni sindacali – ma allo stesso tempo chiediamo a tutte le parti in causa di dimostrare la stessa responsabilità adoperandosi per risolvere questa urgente questione contrattuale per arrivare in tempi brevi al rinnovo di un contratto che le lavoratrici e i lavoratori dell’handling aspettano ormai da sei anni”.

Salvini: “Grazie”

“Ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti: (il rinvio dello sciopero del 19 maggio, ndr) dà un bel senso di unità del Paese”. Questo è il commento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, impegnato nel Question Time al Senato. “Li ringrazio per la sensibilità e la pronta accoglienza”, ha inoltre aggiunto il leader della Lega.

Ita pronta a ripristinare voli

Dopo la comunicazione del rinvio dello sciopero del 19 maggio, Ita ha comunicato di essersi “immediatamente attivata per ripristinare il maggior numero di voli possibili”. L’obiettivo – spiega Ita in una nota – è “contribuire a garantire la mobilità dei cittadini e limitare i disagi derivanti dalle gravi calamità che stanno colpendo la popolazione del centro-nord Italia”.

