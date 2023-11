Sciopero generale 17 novembre, manifestazioni anche in Sicilia: dove si protesterà

In programma anche in Sicilia lo sciopero generale indetto per il 17 novembre. Ecco le manifestazioni che si svolgeranno nell'Isola.

Prende piede anche in Sicilia lo sciopero generale previsto per oggi, venerdì 17 novembre. Ad aderire nell’Isola alla manifestazione nazionale indetta dalle segreterie di Cgil e Uil saranno i lavoratori del pubblico impiego, della scuola, dei trasporti, dei vigili del fuoco e dei Consorzi di bonifica.

Lo sciopero, inizialmente pensato per 8 ore, è stato rimodulato con un’astensione dal lavoro per 4 ore, dalle 9 alle 13.

Sciopero generale, il programma in Sicilia

Per quanto riguarda la Sicilia, sono previste numerose manifestazioni anche nelle principali città dell’Isola in contemporanea con la grande mobilitazione in programma nel pomeriggio a piazza del Popolo a Roma.

A Palermo, alle ore 9.30, partirà un corteo composto da studenti, lavoratori della scuola e dell’Università e della formazione professionale che partirà da piazza Ruggero Settimo, davanti al Teatro Politeama, e si concentrerà in piazza del Parlamento.

Altre manifestazioni sono previste anche nelle altre principali città della Sicilia, con proteste davanti alle Prefetture. A Messina è previsto un presidio davanti la sede dell’Inps, mentre a Ragusa la protesta avrà luogo in piazza Giovanni Paolo II. A Siracusa sono attesi presidi in piazza Archimede.

Per quanto riguarda i trasporti, a Catania la società AMTS ha ricordato che dalle ore 9 alle ore 13 il personale potrà astenersi dal lavoro e nel corso della fascia oraria “il servizio potrebbe subire delle variazioni”. A Messina l’ATM garantirà il servizio in occasione delle fasce orarie di punta.