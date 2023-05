“Nulla è cambiato”, nuovo sciopero dei trasporti in Sicilia il 15 maggio

I lavoratori di Segesta Autolinee, Etna Trasporti e Sicilbus continuano a chiedere l'applicazione delle regole contrattuali sottoscritte dai sindacati: i dettagli sullo sciopero.

Nuovo sciopero lunedì 15 maggio per i lavoratori del settore trasporti, in particolare di Segesta Autolinee, Etna Trasporti e Sicilbus. Lo ha comunicato il sindacato Fit Cisl Sicilia, che in una nota spiega anche le motivazioni della protesta.

Per quanto riguarda Segesta Autolinee, lo sciopero durerà 24 ore; per i lavoratori delle altre due società, invece, durerà 4 ore. Si prevede anche un sit-in davanti alla sede della direzione generale dell’Azienda dalle 9.30 alle 13.30 in via Libertà a Palermo.

Sciopero trasporti del 15 maggio in Sicilia, ecco perché

“Dopo più di un mese dall’ultimo sciopero nulla è cambiato rispetto all’andamento imposto alle relazioni industriali teso a evitare completamente il dialogo con le parti sociali”, afferma il segretario regionale Fit Cisl Sicilia Davide Traina annunciando lo sciopero.

“I lavoratori di Segesta, Sicilbus ed Etna Trasporti chiedono a gran voce l’applicazione della normativa e delle regole contrattuali attualmente in vigore, sottoscritte dal sindacato con grande senso di responsabilità”. Nel dettaglio la Fit Cisl chiede che i turni degli autisti non raggiungano le 12 ore, il rispetto della normativa CE n.561/2006 con la relativa fruizione settimanale di 45 ore di riposo consecutive e l’adeguamento dei pagamenti dei ritardi su percorrenza stabilita.

Immagine di repertorio